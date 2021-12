Sabato appuntamento con l’asteroide Nereus (Di venerdì 10 dicembre 2021) – L’ 11 dicembre 2021 alle 13:51 l’asteroide near-Earth (4660) Nereus farà il flyby (sorvolo ravvicinato) con la Terra, passando a 3,9 milioni di km dal nostro pianeta. Si tratta di una distanza circa 10 volte superiore alla distanza Terra-Luna e per il nostro pianeta non c’è nessuna probabilità di collisione. Nereus è stato scoperto dall’osservatorio di Monte Palomar il 28 febbraio 1982, un mese dopo essere passato alla distanza di circa 4,1 milioni di km dalla Terra. Come tutti gli asteroidi ha avuto dal Minor Planet Center un nome provvisorio, 1982 DB e dalla sua orbita si capì che si trattava di un oggetto di tipo near-Earth, in grado di passare alla distanza minima di circa 60mila km dall’orbita terrestre. All’epoca della scoperta era l’asteroide ad avere fatto il flyby più stretto con la Terra a partire dal ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) – L’ 11 dicembre 2021 alle 13:51near-Earth (4660)farà il flyby (sorvolo ravvicinato) con la Terra, passando a 3,9 milioni di km dal nostro pianeta. Si tratta di una distanza circa 10 volte superiore alla distanza Terra-Luna e per il nostro pianeta non c’è nessuna probabilità di collisione.è stato scoperto dall’osservatorio di Monte Palomar il 28 febbraio 1982, un mese dopo essere passato alla distanza di circa 4,1 milioni di km dalla Terra. Come tutti gli asteroidi ha avuto dal Minor Planet Center un nome provvisorio, 1982 DB e dalla sua orbita si capì che si trattava di un oggetto di tipo near-Earth, in grado di passare alla distanza minima di circa 60mila km dall’orbita terrestre. All’epoca della scoperta eraad avere fatto il flyby più stretto con la Terra a partire dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato appuntamento 100 giorni di Agorà per il Pd, 249 eventi e oltre 13.600 iscritti agli incontri tematici Domani mattina, sabato 11 dicembre alle 10 a Torino, presso il Fortino (in strada del Fortino 20), l'appuntamento promosso da Andrea Giorgis, che con Carla Bassu guida il Comitato Pd sulle Riforme, ...

Olbia Strada e Cagliari Pista. Gli appuntamenti del fine settimana Il Commento di Roberto Spezzigu Olbia . Doppio appuntamento agonistico per l'atletica leggera sarda per questo weekend di sabato a domenica che sarà incentrato sulla 11Mezza Maratona Città di Olbia - Memorial M. Ruiu di domenica e con gare ...

Appuntamento sabato con l’asteroide Nereus Media Inaf Biathlon, la start list dell'inseguimento maschile di Hochfilzen 2021: orari, pettorali e italiani in gara Sport - Appuntamento alle ore 12:15 di sabato 11 dicembre. 4 gli italiani al via. Con il pettorale nº 23 Lukas Hofe, con il 26 Thomas Bormolini, con il 31 Dominik Windisch e con il 41 Tommaso ... ...

Olbia Strada e Cagliari Pista. Gli appuntamenti del fine settimana Olbia . Doppio appuntamento agonistico per l’atletica leggera sarda per questo weekend di sabato a domenica che sarà incentrato sulla 11\^ Mezza Maratona Città di Olbia-Memoria ...

