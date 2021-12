Per Assange estradizione negli Stati Uniti sempre più vicina (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il fondatore di WikiLeaks Julian Assange l’estradizione sembra essere sempre più vicina. Oggi, venerdi 10 dicembre si è avvicinato di un passo all’accusa penale negli Stati Uniti per una delle più grandi fughe di informazioni classificate dopo che Washington ha vinto un appello per la sua estradizione in un tribunale inglese. Cosa sostengono gli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il fondatore di WikiLeaks Julianl’sembra esserepiù. Oggi, venerdi 10 dicembre si è avto di un passo all’accusa penaleper una delle più grandi fughe di informazioni classificate dopo che Washington ha vinto un appello per la suain un tribunale inglese. Cosa sostengono gli

