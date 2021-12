Pensioni: Tridico, nel 2022 perequazione per 100% assegni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel 2022 le Pensioni fino a quattro volte il minimo (fino a 2.062 euro) avranno una perequazione rispetto all'inflazione del 100% (+1,7%) mentre quelle superiori avranno un recupero rispetto all'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nellefino a quattro volte il minimo (fino a 2.062 euro) avranno unarispetto all'inflazione del(+1,7%) mentre quelle superiori avranno un recupero rispetto all'...

Advertising

messveneto : Pensioni, l’allarme di Tridico: “Sistema a rischio, in Italia ci sono solo 23 milioni di lavoratori”: Secondo il pr… - fisco24_info : Pensioni: Tridico, nel 2022 perequazione per 100% assegni: +1,7% per quelli fino a 2.062 euro - il_piccolo : Pensioni, l’allarme di Tridico: “Sistema a rischio, in Italia ci sono solo 23 milioni di lavoratori” - iconanews : Pensioni: Tridico, nel 2022 perequazione per 100% assegni - ErreraGiovanni : Tridico il Vs pupillo @M5S_Senato sta ricalcolando le pensioni di invalidità dopo tre anni dal loro rilascio ad alc… -