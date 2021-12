Migranti | bimba travolta da fiume tra Croazia e Slovenia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Una bambina di 10 anni di nazionalità turca è stata trascinata via dalla corrente delDragogna in piena, al confine tra, mentre ieri sera cercava di attraversarlo insieme alla ...

Agenzia ANSA

Larisulta al momento dispersa e un'operazione di ricerca è stata avviata dalle autorità. Lo riferisce la poliza di Capodistria. . 10 dicembre 2021... ad avere la peggio sono quelle migliaia di, fermi al gelo dei boschi, che arrivano dal ... E quindi? Ladispersa, il principio di non respingimento e la Giornata dei diritti umani Pare ...Una bambina di 10 anni, di nazionalità turca, risulta dispersa dopo essere stata trascinata via dalla corrente del fiume Dragogna, al confine tra Croazia e Slovenia. La piccola migrante era assieme al ...Una bambina di 10 anni di nazionalità turca è stata trascinata via dalla corrente del fiume Dragogna in piena, al confine tra Croazia e Slovenia, mentre ieri sera cercava di attraversarlo insieme alla ...