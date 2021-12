Manuel Bortuzzo imperdonabile, critiche e insulti pesantissimi: “Ma non ti vergogni?” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo, stavolta il passo falso non passa inosservato: nuove polemiche per lui al Grande Fratello VIP. Baci nella Casa (fonte mediasetplay)Gli spettatori più attenti del GF VIP hanno notato nelle ultime ore che la temperatura in Casa ha subìto un notevole sbalzo verso l’alto. Una delle coppie più discusse e controverse, infatti, dopo infinti tira e molla è tornata a consolidarsi. Sia stata l’aria di tensione respirata nelle ultime ore, o magari le confessioni a tarda notte, non ci è dato saperlo: tra i due gieffini il ritorno di fiamma è palese. Si tratta di Lulù Selassiè e di Manuel Bortuzzo, ancora una volta immortalati dalle telecamere in atteggiamenti inequivocabili. A tarda notte i due, infatti, si sono lasciati andare alla più tenera buonanotte, salutandosi con lunghi e appassionati baci davanti alla ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 dicembre 2021), stavolta il passo falso non passa inosservato: nuove polemiche per lui al Grande Fratello VIP. Baci nella Casa (fonte mediasetplay)Gli spettatori più attenti del GF VIP hanno notato nelle ultime ore che la temperatura in Casa ha subìto un notevole sbalzo verso l’alto. Una delle coppie più discusse e controverse, infatti, dopo infinti tira e molla è tornata a consolidarsi. Sia stata l’aria di tensione respirata nelle ultime ore, o magari le confessioni a tarda notte, non ci è dato saperlo: tra i due gieffini il ritorno di fiamma è palese. Si tratta di Lulù Selassiè e di, ancora una volta immortalati dalle telecamere in atteggiamenti inequivocabili. A tarda notte i due, infatti, si sono lasciati andare alla più tenera buonanotte, salutandosi con lunghi e appassionati baci davanti alla ...

