L’Inter punta sul made in Italy! Due giovani nel mirino di Marotta (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Inter punta sul made in Italy e lo fa spostando la lente d’ingrandimento in casa Sassuolo, squadra ricca di giovani nostrani pieni di talento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: ”Sta nascendo una squadra diversa, un po’ meno Internazionale e un po’ più nazionale”. Sono queste le linee guida tracciate dalla dirigenza nerazzurra per creare una rosa più economicamente sostenibile, ma senza perdere di valore tecnico. I nomi sul taccuino di Beppe Marotta sono in primis: Scamacca e Frattesi. I due gioiellini del Sassuolo stanno incantando in questa prima fase di stagione a suon di gol e ottime prestazioni. L’amministratore delegato delL’Inter potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto instaurato negli anni con la dirigenza nero-verde, per creare una corsia preferenziale ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021)sulin Italy e lo fa spostando la lente d’ingrandimento in casa Sassuolo, squadra ricca dinostrani pieni di talento. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: ”Sta nascendo una squadra diversa, un po’ meno Internazionale e un po’ più nazionale”. Sono queste le linee guida tracciate dalla dirigenza nerazzurra per creare una rosa più economicamente sostenibile, ma senza perdere di valore tecnico. I nomi sul taccuino di Beppesono in primis: Scamacca e Frattesi. I due gioiellini del Sassuolo stanno incantando in questa prima fase di stagione a suon di gol e ottime prestazioni. L’amministratore delegato delpotrebbe sfruttare l’ottimo rapporto instaurato negli anni con la dirigenza nero-verde, per creare una corsia preferenziale ...

Advertising

MentalitNeroaz1 : L'inter punta a Scamacca e Frattesi del Sassuolo, ma anche Viti dell'Empoli. L'obiettivo è creare un progetto itali… - imepicbrozo77 : RT @it_inter: L'Inter punta a risparmiare grazie a tre contratti insostenibili: #Eriksen verrà svincolato, separazione da #Sanchez e #Vidal… - zavar0v : RT @CalcioFinanza: L’Inter punta sul vintage: in vendita le maglie del 1997/98 - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: L’Inter punta sul vintage: in vendita le maglie del 1997/98 - FabrizioCorbia : RT @CalcioFinanza: L’Inter punta sul vintage: in vendita le maglie del 1997/98 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter punta L'Inter punta sul vintage: in vendita le maglie del 1997/98 Calcio e Finanza