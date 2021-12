Lina Wertmuller e l’albero del Macbeth

(Di venerdì 10 dicembre 2021) di Olga Chieffi Al Sud cheamava tanto crediamo ai numeri, alle coincidenze, a certe date e ci ritroviamo a ricordarla attraverso la sua regia di quello splendidoandato in scena al teatro Verdi di Salerno nel 2016, all’ indomani dei fischi indirizzati a Livermore per il capolavoro verdiano che ha inaugurato la stagione scaligera.è sempre tornata con piacere qui in città, in costiera, sin dai celebrati anni ’70, tanti gli intellettuali a lei vicina, tra cui una su tutti Maria Giustina Laurenzi. Proprio in binomio con la Laurenzi ricordiamo un’attivissimasul palcoscenico del Teatro Augusteo nel marzo del 2003, con gli allievi del Conservatorio Statale di Musica “G.Martucci” di Salerno. Il direttore del tempo, Pasquale Pinna, ...

Advertising

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - ilpost : È morta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più celebri registe del cinema italiano e la prima donna nella storia… - SkyTG24 : Aveva 93 anni - Manu27051 : RT @Agenzia_Ansa: Giancarlo Giannini: 'Senza #LinaWertmuller non sarei qui' #ANSA - Ferrara24ore : Addio a Lina Wertmüller, da Ferrara il ricordo della regista scomparsa -

Ultime Notizie dalla rete : Lina Wertmuller

e la sua dissacrante ironia dicembre 10, 2021 • Paralleli , z in evidenza di Roberto Zadik - Addio aWermuller, passata alla storia per la sua paradossale ironia e film dai ...La camera ardente persarà allestita oggi in Campidoglio. La notizia è stata data ieri dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che in un tweet l'ha ricordata come 'una grande regista che ha realizzato film ...La regista Lina Wertmüller si è spenta a 93 anni nella sua casa romana. Nel 1977 è stata candidata all’Oscar come miglior regista. Ma soltanto nel 2020 le è stato consegnato il Premio Oscar alla Carri ...Una regista fantastica che è rimasta dentro di me per sempre”. Fu proprio la Loren a consegnarle l’Oscar alla carriera nel 2019 e, nel giorno della scomparsa di Lina, ricorda quel momento: “Fu una ...