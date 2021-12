L' addio a Lina Wertmuller | la camera ardente in Campidoglio

RaiCultura : Addio a Lina Wertmüller, la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977. Aveva 93 anni. Il ric… - RadioItalia : Addio a Lina Wertmuller, la regista italiana vincitrice del premio Oscar alla carriera è morta a 93 anni. ??… - Wootunemagazine : Regista, sceneggiatrice, autrice di teatro e tanto altro ancora, questa era la grande #LinaWertmüller che ci ha las… - andreastoolbox : L'addio a Lina Wertmuller, la camera ardente al Campidoglio - Rai News - vincenzoaf : L'addio a Lina Wertmuller, la camera ardente al Campidoglio. -

Ultime Notizie dalla rete : addio Lina

Ad accogliere quanti stanno andando a rendere omaggio acon i suoi iconici occhiali bianchi, la figlia Maria e il nipote Massimo. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'...La commedia perde una voce rivoluzionaria, vivacissima, anticonfomista. Il cinema dicea una pioniera, in tempi in cui marce per la parità e quote rosa non esistevano:Wertmüller è morta a Roma,a 93 anni, nella sua bella casa liberty a due passi da Piazza del Popolo tra ...leggi anche l’articolo —> Morta Lina Wertmüller, il cinema italiano in lutto: addio ad una grande protagonista Lina Wertmüller, le cause della morte: di cosa soffriva la regista Di cosa è ...ADDIO LINA WERTMÜLLER, MONI OVADIA E MARCELLO CORVINO RICORDANO LA REGISTA SCOMPARSA OGGI A 93 ANNI. IL DIRETTORE OVADIA: “RISPETTIAMO GLI ARTISTI, RICONOSCIAMOLI FIN DALL’INIZIO DEL LORO CAMMINO”. IL ...