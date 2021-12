Il Gremio retrocede, Douglas Costa nel mirino dei tifosi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Gremio di Porto Alegre è la retrocessa a sorpresa della stagione calcistica in Brasile e L’ex juventino Douglas Costa è uno dei più criticati dei tifosi per aver chiesto un permesso per andare a festeggiare il matrimonio a Rio, subito negato dalla società vista l’importanza del match con l’Atletico Mineiro. Una mossa che aveva irritato i tifosi, che si sono poi scatenati contro di lui sui social per aver esultato in maniera polemica dopo aver segnato la quarta rete all’Atletico: l’attaccante è corso verso il pubblico, ha detto “arrivederci” e ha indicato il numero 10 dietro di lui. Non è comunque bastato il successo per 4-3 per evitare la retrocessione. Il Gremio andrà cosi’ a fare compagnia a Bahia, Sport Recife e Chapecoense in seconda divisione, dove già si trovano altri club ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ildi Porto Alegre è la retrocessa a sorpresa della stagione calcistica in Brasile e L’ex juventinoè uno dei più criticati deiper aver chiesto un permesso per andare a festeggiare il matrimonio a Rio, subito negato dalla società vista l’importanza del match con l’Atletico Mineiro. Una mossa che aveva irritato i, che si sono poi scatenati contro di lui sui social per aver esultato in maniera polemica dopo aver segnato la quarta rete all’Atletico: l’attaccante è corso verso il pubblico, ha detto “arrivederci” e ha indicato il numero 10 dietro di lui. Non è comunque bastato il successo per 4-3 per evitare la retrocessione. Ilandrà cosi’ a fare compagnia a Bahia, Sport Recife e Chapecoense in seconda divisione, dove già si trovano altri club ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Il Gremio di Douglas Costa retrocede in Serie B: quale futuro per il bianconero? - apuntobracco : In coda retrocede il #Gremio, al termine di una stagione tribolata nella quale non sono mancati risultati deludenti… - faustomamberti : Il @Gremio batte l’@Atletico ma la @ECJuventude batte il @Corinthians e retrocede in B con @ECBahia sconfitto a… -