Il caso di Autieri Gioielli e dell’«hacker» del suo Instagram a cui non piacevano i gioielli di Chiara Ferragni

(Di venerdì 10 dicembre 2021)diplomatico evitato per un pelo. Le gioielleriesi sono rese protagoniste di undi comunicazione social piuttosto inusuale, soprattutto in un periodo in cuiè sulla crestaonda per la pubblicazione su Amazon Prime della serie The Ferragnez. È comparsa una IG Stories, nelle ultime ore, in cui si prendevano le distanze daigriffati, perché ritenuti di scarsa qualità: «Il nostro obiettivo – si leggeva nella stories, motivando la mancata disponibilitàarticolo negli store – è quello di fornirvi sempre la migliore qualità». Marcia indietro in poche ore: al momento, sull’accountufficiale della gioielleria compaiono post e stories al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : caso Autieri

Ma come si fa per fare una dedica e partecipare, quindi, a Dedicato? Serenae i suoi autori sono alla ricerca di protagonisti per le prossime puntate, non asul finire della puntata de ...Sono i temi trattati da "Febbre a 90" di Danielenella puntata di ieri di Report . La ... Si cita ildi Nicolò Rovella , acquistato per 18 milioni dalla Juve, che contestualmente ha ceduto ...Serena Autieri cerca protagonisti per le prossime puntate di Dedicato: ecco come fare per partecipare E' di nuovo in onda da qualche settimana Dedicato, ...Juventus, il paragone è già stato fatto: "Inchiesta plusvalenze nuova Calciopoli?" Così ha risposto il giornalista di Report.