GP Abu Dhabi | la resa dei conti in Formula Uno | chi è avvantaggiato?

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Due giorni, alcune ore e pochi minuti all’attesissimo ultimo GP di Yas Marina. Un intensissimo Mondiale che finalmente giunge ora al suo termine, con aspettative che non fanno certo poco sudare. Un campionato 2021 come non si era mai visto e che potrebbe ancora riservare sorprese questa domenica nel GP Abu. Più accanito che mai il testa a testa Max Verstappen-Lewis Hamilton, in dura lotta per il titolo iridato e pronti a mettere definitivamente ko il rivale. Entrambi con tanto da giocare: ben otto i titoli iridati che spetterebbero all’inglese, con il pilota Red Bull che entrerebbe invece nella leggenda come primo campione olandese e secondo più giovane dopo Sebastian Vettel. Chi avrà la meglio? GP Abusenza fiato: Verstappen e Hamilton in parità con 369,5 punti Così, con il cuore in gola, spettatori e attori di un F1 che pareva ...