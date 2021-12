“Felice che un italiano ritorni in Italia”: la (doppia) gaffe di Salvini su Patrick Zaki | VIDEO (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prima quella di Patrick Zaki era una “cittadinanza spot che non risolve i problemi”, voluta da Letta per motivi ideologici e non finalizzata ad “ottenere il risultato”, vale a dire la scarcerazione del giovane studente egiziano. Oggi, invece, Matteo Salvini si dice “Felice che un Italiano possa tornare in Italia”. Lo dice con un istante di esitazione, mentre guarda negli occhi la giornalista che gli ha posto la domanda. Dove sia il trucco non si sa, fatto sta che il leader della Lega è passato in sei mesi (le dichiarazioni contro la proposta di Pd e M5s di conferire la cittadinanza a Zaki erano del 17 giugno scorso) a riconoscere l’Italianità de facto dello studente dell’Università di Bologna. Sia al Senato che alla Camera la Lega ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prima quella diera una “cittadinanza spot che non risolve i problemi”, voluta da Letta per motivi ideologici e non finalizzata ad “ottenere il risultato”, vale a dire la scarcerazione del giovane studente egiziano. Oggi, invece, Matteosi dice “che unpossa tornare in”. Lo dice con un istante di esitazione, mentre guarda negli occhi la giornalista che gli ha posto la domanda. Dove sia il trucco non si sa, fatto sta che il leader della Lega è passato in sei mesi (le dichiarazioni contro la proposta di Pd e M5s di conferire la cittadinanza aerano del 17 giugno scorso) a riconoscere l’nità de facto dello studente dell’Università di Bologna. Sia al Senato che alla Camera la Lega ...

