Evergrande | presidente Hui Ka Yan vende un altro 2%

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ile fondatore diHui Ka Yan ha ridotto la sua partecipazione di un2%, portandola al 59,78% dal 61,88%, in base a un file inviato alla Borsa di Hong Kong. La comunicazione,...

ANSA Nuova Europa

Il presidente e fondatore di Evergrande Hui Ka Yan ha ridotto la sua partecipazione di un altro 2%, portandola al 59,78% dal 61,88%, in base a un file inviato alla Borsa di Hong Kong. (ANSA) ...