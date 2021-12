Douglas Costa, che brutto epilogo: festa negata, litiga con tutti e retrocede col Gremio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Douglas Costa è caduto in disgrazia. Il Gremio, la squadra in cui è esploso, è appena retrocessa nella Serie B brasiliana. Ma con un dettaglio: due giorni prima dell'ultima giornata di campionato era ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021)è caduto in disgrazia. Il, la squadra in cui è esploso, è appena retrocessa nella Serie B brasiliana. Ma con un dettaglio: due giorni prima dell'ultima giornata di campionato era ...

Advertising

GoalItalia : Il Grêmio di Douglas Costa è retrocesso in Serie B: terza caduta dopo quelle del 1991 e del 2004 ???? - Cucciolina96251 : RT @MaryDiDio2: Comunque Douglas Costa anche solo per 15 min a partita ha sempre il suo perché ! - _grazy87 : Douglas Costa rinforzo per gennaio ?? - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il #Gremio retrocede, #DouglasCosta provoca i tifosi: 'A mai più rivederci', il VIDEO. Il viaggio di nozze e i social... ht… - JManiaSite : #DouglasCosta-#Gremio finisce male: il club retrocede, il calciatore cancella le foto da Instagram. Si prospetta il… -