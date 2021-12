Cartelle esattoriali, arriva la stangata sugli oneri di riscossione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brutte notizie in arrivo con la fine dell’anno: arriva una vera e propria stangata sulle Cartelle esattoriali Si avvicina il 31 dicembre e con questa data anche la fine della sospensione delle Cartelle esattoriali. Imprenditori e partite iva temono la doccia fredda di sanzioni e interessi. Nonostante manchino ancora giorni alla data di scadenza, nel L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Brutte notizie in arrivo con la fine dell’anno:una vera e propriasulleSi avvicina il 31 dicembre e con questa data anche la fine della sospensione delle. Imprenditori e partite iva temono la doccia fredda di sanzioni e interessi. Nonostante manchino ancora giorni alla data di scadenza, nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

