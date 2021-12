Bereszynski | «Derby? È la più importante di tutto il campionato | stiamo uniti!»

Advertising

CalcioNews24 : Le parole del difensore -

Ultime Notizie dalla rete : Bereszynski Derby

TUTTO mercato WEB

Ildella lanterna in campionato nelle ultime due sfide si è sempre concluso con il pareggio 1 ... SAMPDORIA Audero;, Yoshida, Colley, Augello; Silva, Ekdal, Thorsby; Candreva, Caputo, ...Genova " E' la notte del, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A sfidarsi (20.45) due squadre alle prese con una ... SAMPDORIA : Audero;, Yoshida, Colley, Augello; Silva, Ekdal, ...Genoa Sampdoria Streming senza Rojadirecta, partita in diretta tv e video streaming valida come anticipo della 17esima giornata di Serie A: è in programma ...Il derby della lanterna in campionato nelle ultime due sfide ... Allenatore: Shevchenko. SAMPDORIA Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Silva, Ekdal, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini.