Afghanistan, a Kabul due esplosioni: 2 morti e 4 feriti (Di sabato 11 dicembre 2021) Almeno due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in due esplosioni avvenute oggi nella zona occidentale di Kabul, in Afghanistan. Stando a quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno, Saeed Khosty, citato dall'emittente Tolonews, le vittime sono tutti civili. Sul proprio account Twitter, Emergency ha riferito di "due minibus" esplosi a Pol-e-Sokhta e Dasht-e-Barchi, aggiungendo di aver ricevuto "tre pazienti nel nostro ospedale". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Almeno due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in dueavvenute oggi nella zona occidentale di, in. Stando a quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno, Saeed Khosty, citato dall'emittente Tolonews, le vittime sono tutti civili. Sul proprio account Twitter, Emergency ha riferito di "due minibus" esplosi a Pol-e-Sokhta e Dasht-e-Barchi, aggiungendo di aver ricevuto "tre pazienti nel nostro ospedale".

