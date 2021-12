11 settembre, per la Cassazione l’Iran dovrà risarcire i parenti delle vittime: accolto il ricorso delle famiglie (Di venerdì 10 dicembre 2021) l’Iran dovrà risarcire i familiari delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso delle famiglie coinvolte alla sentenza della Corte di Appello di Roma che nel dicembre 2020, dopo aver dissequestrato 4,5 miliardi di euro della Repubblica Islamica, non aveva riconosciuto la validità del verdetto con il quale la Corte federale di New York, nel 2018, aveva condannato l’Iran, i suoi ministri e la Banca centrale a risarcire i danni subiti da parenti e congiunti per i morti nell’attacco terroristico. Il tribunale italiano non era chiamato a entrare nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)i familiaridegli attentati dell’112001. Lo ha stabilito la Corte diche hailcoinvolte alla sentenza della Corte di Appello di Roma che nel dicembre 2020, dopo aver dissequestrato 4,5 miliardi di euro della Repubblica Islamica, non aveva riconosciuto la validità del verdetto con il quale la Corte federale di New York, nel 2018, aveva condannato, i suoi ministri e la Banca centrale ai danni subiti dae congiunti per i morti nell’attacco terroristico. Il tribunale italiano non era chiamato a entrare nel ...

Advertising

istsupsan : ??#Covid19, da gennaio a settembre i #vaccini hanno salvato in Italia oltre 22.000 vite e hanno migliorato il quadro… - OptaPaolo : 18 - L’Inter è andata in gol per 18 trasferte consecutive di #SerieA: eguagliato il proprio record fissato tra l’ot… - voltes48 : RT @rubino7004: Mio suocero, vaccinato, si è fatto tutto settembre in ospedale con la covid. L’hanno preso per i capelli. Il regalino lo ha… - Nath67Lic : RT @rubino7004: Mio suocero, vaccinato, si è fatto tutto settembre in ospedale con la covid. L’hanno preso per i capelli. Il regalino lo ha… - simcopter : RT @ohanarifugio: ??? URGE ADOZIONE: PER OLIO NESSUNA RICHIESTA, GUARDATE LE SUE NUOVE FOTO! Nome: Olio Sesso: maschio Data di nascita: 1… -