Svolta storica in Cile: approvati i matrimoni tra persone dello stesso sesso. 'L'amore è amore' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Martedì 7 dicembre la Camera dei deputati del Cile ha approvato una legge riguardante il matrimonio egualitario , ossia quello fra persone dello stesso sesso, che contempla anche il diritto di avere ...

Agenzia_Ansa : Svolta storica in Cile: è stato approvato il matrimonio gay #ANSA - wwworkersCamp : Un’azienda storica di pennarelli ha rischiato di scomparire nel nero di un fallimento. Ma Enrico Toledo ha creduto… - qnazionale : Svolta storica in Cile: approvati i matrimoni tra persone dello stesso sesso. “L’amore è amore” - Blowjoint : E quando ti sbagli. - Luce_news : Svolta storica in Cile: approvati i matrimoni tra persone dello stesso sesso. “L’amore è amore” -