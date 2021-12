Sospiro di sollievo, gli esami hanno dato esito negativo: per Lozano trauma cranico-facciale non commotivo (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO 20.40 – Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo. Brutto colpo rimediato da Hirving Lozano al 40? del primo tempo di Napoli-Leicester, costretto ad abbandonare il campo lasciando spazio per l’ingresso di Kevin Malcuit. Napoli-Leicester, scontro Lozano-NdidiIl messicano è stato partecipe di un brutto colpo con l’avversario Ndidi, con l’attaccante azzurro che scivola sul ginocchio dell’avversario con la testa. L’undici del Napoli è stato costretto ad uscire con l’aiuto dei medici dello staff partenopeo in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO 20.40 – Glistrumentali effettuati a Hirving, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester,. Il calciatore ha accusato uncranio-non. Brutto colpo rimediato da Hirvingal 40? del primo tempo di Napoli-Leicester, costretto ad abbandonare il campo lasciando spazio per l’ingresso di Kevin Malcuit. Napoli-Leicester, scontro-NdidiIl messicano è stato partecipe di un brutto colpo con l’avversario Ndidi, con l’attaccante azzurro che scivola sul ginocchio dell’avversario con la testa. L’undici del Napoli è stato costretto ad uscire con l’aiuto dei medici dello staff partenopeo in ...

