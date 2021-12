Snowboard | Halfpipe Copper Mountain 2021 | dominio giapponese dopo le qualificazioni

(Di venerdì 10 dicembre 2021)nellemaschili dello. Nelle batterie sono quattro nipponici a risultare i migliori, con Ayumu Hirano e Ruka Hirano a firmare i migliori punteggi nella prima batteria rispettivamente con 95.66 e 90.66 punti. Nella seconda è stato, invece, Yuto Totsuka a risultare il migliore con 90.33 punti davanti al connazionale Raibu Katayama (86.66). A staccare il pass per la finale in questa batteria sono stati gli americani Chase Josey (83.33), Taylor Gold (83.00) e Shaun White (77.33). Qualificati per la finale anche tre svizzeri, rispettivamente terzo, quarto e quinto. Patrick Burgener ha chiuso con 78.66 punti davanti ai compagni di squadra David Habluetzel (73.00) e Jan Scherrer (70.00). Foto: LaPresse

Si sono svolte le qualificazioni femminile dello snowboard halfpipe a Copper Mountain. Il punteggio migliore è stato realizzato dalla spagnola Queralt Castellet, che ha dominato la seconda batteria, c ...