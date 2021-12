Sampdoria, tifosi contestano sotto casa dell’ex presidente Garrone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Centinaia di tifosi della Sampdoria si sono recati questa sera sotto la casa dell’ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone. Quest’ultimo, che in quel momento non s trovava nella sua abitazione, è nel mirino dei tifosi già da tempo per la cessione del club a Massimo Ferrero, e adesso i sostenitori chiedono di intervenire per garantire un futuro alla Samp. “Garrone non fai più vita”, è stato il coro di contestazione dei tifosi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Centinaia didellasi sono recati questa seralablucerchiato Edoardo. Quest’ultimo, che in quel momento non s trovava nella sua abitazione, è nel mirino deigià da tempo per la cessione del club a Massimo Ferrero, e adesso i sostenitori chiedono di intervenire per garantire un futuro alla Samp. “non fai più vita”, è stato il coro di contestazione dei. SportFace.

Sampdoria, tifosi contestano sotto casa dell'ex presidente Garrone Centinaia di tifosi della Sampdoria si sono recati questa sera sotto la casa dell'ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone, il quale, però, in quel momento non si trovava nella sua abitazione.

