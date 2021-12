Roma, rifiuti radioattivi: kit per tamponi anticovid con scarti normali, stop ai camion Ama (Di giovedì 9 dicembre 2021) rifiuti radioattivi: gli impianti non smaltiscono i kit per i tamponi anticovid, mascherine e provette, e come conseguenza, i tir dell’Ama, appena arrivati agli impianti di trattamento, sono stati rimandati indietro. Il limite di «radioattività» dei rifiuti trasportati da Roma era stato superato: può suonare allarmante. Ma al di là dell’immaginario collettivo, ‘radioattivo’ nel campo del trattamento dei rifiuti, indica anche scarti «che hanno origine da impieghi medici e di ricerca». Lo spiega sul suo portale l’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. rifiuti ospedalieri “speciali‘ che implicano un trattamento differente rispetto all’indifferenziata ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021): gli impianti non smaltiscono i kit per i, mascherine e provette, e come conseguenza, i tir dell’Ama, appena arrivati agli impianti di trattamento, sono stati rimandati indietro. Il limite di «tà» deitrasportati daera stato superato: può suonare allarmante. Ma al di là dell’immaginario collettivo, ‘radioattivo’ nel campo del trattamento dei, indica anche«che hanno origine da impieghi medici e di ricerca». Lo spiega sul suo portale l’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.ospedalieri “speciali‘ che implicano un trattamento differente rispetto all’indifferenziata ...

