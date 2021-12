No l'Europa non vuole vietare né il vino né la birra (Di giovedì 9 dicembre 2021) Italia Oggi ha annunciato che "l'Europa vuole vietare vino e birra" e apriti cielo. Non c'è dubbio che qualche populista sarà pronto a saltare su questa fake news per denunciare l'Ue, Bruxelles e i complotti dell'ala salutista dell'internazionale sorosiana. Matteo Salvini o Giorgia Meloni li immaginiamo pronti con un tweet, se non addirittura un video-messaggio. La Coldiretti pubblicherà un lungo comunicato per spiegare che i cattivi euroburocrati vogliono uccidere la tradizione vinicola italiana? La realtà ovviamente è un'altra. Il titolo è falso. L'articolo a firma Luigi Chiarello contiene elementi veritieri, ma è tendenzioso e dimostra una palese ignoranza del valore di una risoluzione politica del Parlamento europeo. Un romanzo, insomma. La storia è quella di un rapporto in preparazione alla ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Italia Oggi ha annunciato che "l'" e apriti cielo. Non c'è dubbio che qualche populista sarà pronto a saltare su questa fake news per denunciare l'Ue, Bruxelles e i complotti dell'ala salutista dell'internazionale sorosiana. Matteo Salvini o Giorgia Meloni li immaginiamo pronti con un tweet, se non addirittura un video-messaggio. La Coldiretti pubblicherà un lungo comunicato per spiegare che i cattivi euroburocrati vogliono uccidere la tradizione vinicola italiana? La realtà ovviamente è un'altra. Il titolo è falso. L'articolo a firma Luigi Chiarello contiene elementi veritieri, ma è tendenzioso e dimostra una palese ignoranza del valore di una risoluzione politica del Parlamento europeo. Un romanzo, insomma. La storia è quella di un rapporto in preparazione alla ...

