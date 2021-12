Napoli-Leicester, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2021/2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Napoli-Leicester, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Al Maradona sfida da dentro o fuori per gli azzurri che sono obbligati a vincere per alimentare le speranze di qualificazione o agli ottavi o agli spareggi. Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 9 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio tra queste due favorite per arrivare in fondo? Napoli-Leicester sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di. Al Maradona sfida da dentro o fuori per gli azzurri che sono obbligati a vincere per alimentare le speranze di qualificazione o agli ottavi o agli spareggi. Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 9 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio tra queste due favorite per arrivare in fondo?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. SportFace.

