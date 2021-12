Mario Riccio | Nel ddl sul suicidio assistito troppi paletti | avanti col referendum

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Quando, nel 2006, aiutò, da medico, Piergiorgio Welby a morire, c’erano politici che invocavano il suo arresto, che lo chiamavano assassino, che si auguravano che la magistratura intervenisse immediatamente. Lui aveva una figlia piccola, alla quale doveva spiegare perché dicessero questo del suo papà. Perché ci fossero, per giorni, i giornalisti sotto casa sua. Ma mentre pezzi di istituzioni alzavano barricate contro una legge sul testamento biologico, che poi sarebbe undici anni dopo, e sull’eutanasia, che ancora non è arrivata,sentiva, se ne accorgeva, che c’era una grossa fetta di opinione pubblica che aveva capito. Che non riteneva che lui, medico anestesista che aveva sedato Welby e poi staccato il respiratore - rispettando pienamente quello che l’uomo, malato di Sla, chiedeva da tempo - fosse un assassino. Non è passato molto tempo ...