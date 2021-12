(Di giovedì 9 dicembre 2021) Voilà, c'est fini. È una canzonedi fine Anni 80, ma vale anche per la Champions League del. Almeno per questa stagione, l'Europa finisce qui: in un mix di rimpianti, note liete, ...

Advertising

LuceAlgida : Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo; (Florenzi); Bennacer, Tonali, Kessie; (Baka) Leao, Ibrahimovic (D… - Muzsiano : Cuadrado e Kamara in scadenza quest'estate occhio?? Maignan Cuadrado Bremer Tomori Theo Tonali Kamara Neres Adli Leao Alvarez - sportli26181512 : Maignan e Theo, il Milan francese stavolta stecca. E l'assenza di Giroud pesa: Maignan e Hernandez, il Milan france… - Gazzetta_it : Maignan e Hernandez, il Milan francese stavolta stecca. E l'assenza di Giroud pesa - mirabeack : @fmusolino @_schiaffino__ Con uno staff diverso sono sicuro che Maignan non si sarebbe rotto la mano, Kjaer avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Maignan Theo

La Gazzetta dello Sport

Come MikeHernandez.? Notte ben poco "Magic", per il portierone rossonero. Difettosa la respinta sul tiro di Oxlade - Chamberlain che ha portato al pareggio di Salah, non ...Udinese (4 - 4 - 2): Silvestri; Perez, De Maio, Nuytinck, Udogie; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Success, Beto Milan (4 - 2 - 3 - 1):; Kalulu, Tomori, Romagnoli,Hernandez; Kessie, ...Serata senza sorrisi anche per Kalulu: pur non demeritando, ha giocato solo un tempo. Bakayoko poteva essere l'eccezione, ma ...Grazie dell'attenzione e alla prossima, sempre su OA Sport! 23.04 Le pagelle della partita. MILAN : Maignan 6; Kalulu 6 (65 Florenzi 5,5), Tomori 5,5, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 5,5; Tonali 6 (59 S ...