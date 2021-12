Lorenzo Fortunato | “Farò classifica nei Grandi Giri Rifiutate tante offerte | credo in Basso e Contador”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021)ha conquistato la sua prima vittoria a 25 anni tra i professionisti. L’ha ottenuta sullo Zoncolan nella 14esima tappa del Giro d’Italia e con la maglia della Eolo-Kometa alla sua prima partecipazione alla Corsa Rosa; formazione con la quale il lombardo correrà anche i prossimi due anni. Adesso, dopo le meritate vacanze, è tempo di rimettersi al lavoro in vista della prossima stagione oramai alle porte, dalla quale tutti si aspettano qualcosa in più da questo ragazzo che ha sempre il sorriso stampato in volto. Qual è il bilancio di questa stagione? “Sicuramente ottimo, non mi sarei mai aspettato certi risultati. Non c’è stato solo lo Zoncolan, ma sono riuscito ad andare forte anche nella seconda parte di stagione.” Che ricordo hai di quel giorno sullo Zoncolan? “Ho realizzato di aver vinto dopo un po’, non subito. Ancora oggi faccio ...