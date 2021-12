ITI Lucarelli | domani l’Open Day | 4 incontri per 4 indirizzi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ITIdi Benevento apre le porte dell’istituto e quelle on line perday. Si parte, 10 dicembre, alle ore 17.30, con la videoconferenza online disponibile sul portale orientamento raggiungibile al seguente link: https://sites.google.com/iti.edu.it/orientamento/ Come è ormai tradizione la scuola di viale San Lorenzo, organizza una serie diper far conoscere ai ragazzi l’offerta formativa che spazia tra i vari. Quello diè un evento di presentazione cui seguiranno quelli in presenza con i singolie che si svolgeranno con ingressi scaglionati, limitati in orario e numero di accesso. Chiunque ha intenzione di recarsi a scuola dovrà esser munito di green pass; ...