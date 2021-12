Guido Rasi: «Il richiamo aumenta gli anticorpi e non va rimandato, le altre dosi sono in arrivo» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il microbiologo Guido Rasi, ex Ema e oggi consigliere del generale Francesco Paolo Figliuolo, dice oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che la terza dose fa compiere un salto di qualità all’immunità contro il Coronavirus. E quindi è sbagliato rimandarla: «Le evidenze più solide sono quelle di Israele. Dopo aver completato il giro di seconde dosi è emersa nella popolazione un’ondata di nuove infezioni attribuibile al calo dell’immunità dopo 6 mesi. Il governo è corso ai ripari con i richiami e la situazione si è nuovamente normalizzata». Per Rasi il booster è necessario per uscire dalla pandemia «visto che il livello di anticorpi dopo la terza iniezione sale rapidamente e crea una difesa quasi immediata». Mentre i test per gli anticorpi «non ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il microbiologo, ex Ema e oggi consigliere del generale Francesco Paolo Figliuolo, dice oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che la terza dose fa compiere un salto di qualità all’immunità contro il Coronavirus. E quindi è sbagliato rimandarla: «Le evidenze più solidequelle di Israele. Dopo aver completato il giro di secondeè emersa nella popolazione un’ondata di nuove infezioni attribuibile al calo dell’immunità dopo 6 mesi. Il governo è corso ai ripari con i richiami e la situazione si è nuovamente normalizzata». Peril booster è necessario per uscire dalla pandemia «visto che il livello didopo la terza iniezione sale rapidamente e crea una difesa quasi immediata». Mentre i test per gli«non ...

