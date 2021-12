Advertising

MediasetTgcom24 : Governo, stanziato un miliardo extra contro il caro bollette nel 2022 #bollette - am_libera67 : RT @VALE24464951: @7ED7 @am_libera67 @LaVeritaWeb Da mo '... A chi nn fanno gola i 50 +20 milioni di euro che il governo ha stanziato x tv… - VALE24464951 : @7ED7 @am_libera67 @LaVeritaWeb Da mo '... A chi nn fanno gola i 50 +20 milioni di euro che il governo ha stanziato… - franser_real : Bollette luce e gas: via libera del Cdm a un nuovo decreto contro i rincari - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Governo, stanziato un miliardo extra contro il caro bollette nel 2022 #bollette -

Ultime Notizie dalla rete : Governo stanziato

Ilha anticipato alcune spese dal 2022 al 2021. In particolare, vengono stabiliti stanziamenti per 1,4 miliardi di euro destinati a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e per 1,85 miliardi ...Le associazioni denunciano che gli aiuti governativi sono arrivati con il contagocce e, di fatto, a fronte di una perdita del settore in 20 mesi pari a 20,5 miliardi, ilhaad oggi ...Il governo interviene per calmierare i prezzi: fino a 3,8 miliardi per il 2022. Decreto del consiglio dei Ministri per «liberare» risorse da destinare al fondo contro il rialzo dei prezzi ...Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede anche 1,85 miliardi aggiuntivi per l'acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid ...