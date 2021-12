Domeniche Bestiali – L’arbitro colpito da un kiwi acerbo in Liguria: sconfitta a tavolino. E il pallone del club scozzese finisce in Olanda (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Roba da non credere”: quante volte l’avete detto guardando una partita di calcio, specie se dilettantistico o giù di lì? Perché sì, alcune cose sfidano le leggi della fisica e di un altro centinaio di materie: un posto d’onore lo meritano in ex aequo grammatica e ortopedia, essendo costrette a subire traumi più o meno di pari livello. In questo episodio di Domeniche Bestiali si va dai confini dello spazio-tempo alla consecutio temporum, dall’agricoltura applicata alla fisica quantistica. Insomma, ce n’è per tutti i gusti…macedonia compresa. VUOI QUEI kiwi? Il pomo della discordia… o giù di lì. E’ il caso che arriva dalla Liguria, con una gara sospesa perché L’arbitro è stato colpito…da un kiwi. acerbo peraltro. Come da comunicato del Giudice Sportivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Roba da non credere”: quante volte l’avete detto guardando una partita di calcio, specie se dilettantistico o giù di lì? Perché sì, alcune cose sfidano le leggi della fisica e di un altro centinaio di materie: un posto d’onore lo meritano in ex aequo grammatica e ortopedia, essendo costrette a subire traumi più o meno di pari livello. In questo episodio disi va dai confini dello spazio-tempo alla consecutio temporum, dall’agricoltura applicata alla fisica quantistica. Insomma, ce n’è per tutti i gusti…macedonia compresa. VUOI QUEI? Il pomo della discordia… o giù di lì. E’ il caso che arriva dalla, con una gara sospesa perchéè stato…da unperaltro. Come da comunicato del Giudice Sportivo ...

