Dai vaccini «acqua sporca» al complotto mondiale, le teorie più strambe diffuse agli Stati generali dei No Green pass (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quasi dieci ore di diretta streaming per 58 interventi di filosofi, medici, giuristi e politologi della galassia No vax. È il convegno della «Commissione dubbio e precauzione», che si è svolto ieri a Torino, promosso dal docente di diritto civile ed ex candidato sindaco Ugo Mattei. Insieme a lui, il massmediologo Carlo Freccero, in veste di portavoce, e i filosofi Giorgio Agamben e Massimo Cacciari, che però ha dato forfait. Una Commissione che di «dubbi e precauzioni» ne ha ben pochi, viste le certezze granitiche con cui gli invitati si sono espressi nei loro interventi. E proprio i toni di manifesto politico hanno fatto parlare i media di «prove generali di partito», un primo tentativo di mettere insieme quel variopinto universo della controinformazione che raccoglie le teorie più disparate e bizzarre. Eccone alcune. «I vaccini ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quasi dieci ore di diretta streaming per 58 interventi di filosofi, medici, giuristi e politologi della galassia No vax. È il convegno della «Commissione dubbio e precauzione», che si è svolto ieri a Torino, promosso dal docente di diritto civile ed ex candidato sindaco Ugo Mattei. Insieme a lui, il massmediologo Carlo Freccero, in veste di portavoce, e i filosofi Giorgio Agamben e Massimo Cacciari, che però ha dato forfait. Una Commissione che di «dubbi e precauzioni» ne ha ben pochi, viste le certezze granitiche con cui gli invitati si sono espressi nei loro interventi. E proprio i toni di manifesto politico hanno fatto parlare i media di «provedi partito», un primo tentativo di mettere insieme quel variopinto universo della controinformazione che raccoglie lepiù disparate e bizzarre. Eccone alcune. «I...

