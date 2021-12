Covid, nuovi casi in calo ma tasso positività al 4% (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Calano i casi Covid in Italia. Dai quasi 18 mila di ieri si scende ai 12.527 di oggi, ma con un numero inferiore di tamponi processati, 312.828, che fa schizzare il tasso di positività al 4%. I decessi sono 79 (-7). I guariti sono 7.098. In aumento gli attualmente positivi di 5.339 unità, che porta il numero totale a quota 254.553. Sul fronte ospedaliero si evidenzia l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari, con 6.333 degenti (+234). In salita anche le terapie intensive, 811 (+20), con 69 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 247.409 persone. Per quanto riguarda l’impatto sulle regioni il Veneto si conferma prima regione per contagi (1.928), a seguire l’Emilia-Romagna (1.656) e Lombardia (1.486). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Calano iin Italia. Dai quasi 18 mila di ieri si scende ai 12.527 di oggi, ma con un numero inferiore di tamponi processati, 312.828, che fa schizzare ildial 4%. I decessi sono 79 (-7). I guariti sono 7.098. In aumento gli attualmente positivi di 5.339 unità, che porta il numero totale a quota 254.553. Sul fronte ospedaliero si evidenzia l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari, con 6.333 degenti (+234). In salita anche le terapie intensive, 811 (+20), con 69ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 247.409 persone. Per quanto riguarda l’impatto sulle regioni il Veneto si conferma prima regione per contagi (1.928), a seguire l’Emilia-Romagna (1.656) e Lombardia (1.486). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Umbria, curva epidemica in aumento: incidenza settimanale sopra quota 100. Solo tre distretti sotto soglia criticità, Rdt all'1,56 ...della Fondazione Gimbe nella settimana 1 - 7 dicembre si rileva proprio un incremento dei nuovi ...di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid ...

Focolaio Covid: il medico del Leicester dà il via libera Cronaca 9 Dicembre 2021 Fonte: Il Messaggero Nessun calciatore della squadra in campo risulta «contatto stretto» di casi Covid accertati Si chiude ufficialmente il caso-tamponi ...

Cresce l'allerta Omicron in Danimarca: 183 casi confermati. Le autorità: "Diffusione inquietante" Omicron si sta espandendo velocemente, tanto che il bilancio dei casi della nuova mutazione del Covid - 19 registrati nel Paese è salito a 183. Fino a venerdì i contagiati da Omicron confermati erano ...

