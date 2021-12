Biles atleta dell'anno per la rivista Time: 'Dire basta! Un passo straordinario' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Simone Biles è stata nominata atleta dell'anno dalla rivista Time. Motivo del riconoscimento assegnato dalla celebre testata con sede a Manhattan è che la Biles 'con gli occhi del mondo puntati su di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Simoneè stata nominatadalla. Motivo del riconoscimento assegnato dalla celebre testata con sede a Manhattan è che la'con gli occhi del mondo puntati su di ...

