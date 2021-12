Batosta Conti corrente: Dal 1 gennaio arrivano i blocchi e non potrai più prelevare. Cosa fare subito per evitarlo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Guai in vista per i Conti correnti in rosso. Dall’1 gennaio arriva la Batosta per chi è moroso. A segnalare i rischi a cui si va incontro è uno studio di Unimpresa. Dal prossimo gennaio cambiano le regole per la gestione dei Conti “in rosso”. Gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è il rischio di un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti. Conti correnti, le nuove norme Le nuove norme sono contenute nel nuovo regolamento messo sul campo dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Bastano solo tre mesi di mancati pagamenti per una cifra minima di soli 100 euro per far scattare l’allarme rosso che può portare al blocco dei ... Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021) Guai in vista per icorrenti in rosso. Dall’1arriva laper chi è moroso. A segnalare i rischi a cui si va incontro è uno studio di Unimpresa. Dal prossimocambiano le regole per la gestione dei“in rosso”. Gli addebiti automatici non saranno più consentiti, infatti, se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide sui loro depositi bancari. C’è il rischio di un improvviso stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti.correnti, le nuove norme Le nuove norme sono contenute nel nuovo regolamento messo sul campo dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Bastano solo tre mesi di mancati pagamenti per una cifra minima di soli 100 euro per far scattare l’allarme rosso che può portare al blocco dei ...

Advertising

CMarziane : RT @LaVeritaWeb: Avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta per le operazioni successive alla cessione al West Ham del centrocampista Ob… - GianniVezzani1 : Da Roma un’altra batosta a Ferrero. I pm scavano negli affari della Samp - e_cavagna : Da Roma un’altra batosta a Ferrero. I pm scavano negli affari della Samp - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta per le operazioni successive alla cessione al West Ham del centrocampista Ob… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta per le operazioni successive alla cessione al West Ham del centrocampista Ob… -