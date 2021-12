“Anche lui tra le vittime”. Incidente aereo, elicottero si schianta al suolo: 11 morti e 3 sopravvissuti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Incidente aereo, elicottero precipita e si schianta al suolo. Le televisioni hanno mostrato l’elicottero in fiamme mentre i residenti cercavano di domare l’incendio avvenuto nei pressi di Coonor nel distretto di Nilgiri, nello stato indiano del Tamil Nadu. Tre persone che si trovavano a bordo del velivolo, un elicottero Mi-17V5 dell’Aeronautica militare indiana, sono state tratte in salvo, mentre per le altre undici non c’è stato niente da fare. L’aviazione ha dichiarato in un tweet che è stata disposta un’inchiesta sull’Incidente. Tra le vittime l’uomo più in alto al comando della Difesa, il generale Bipin Rawat, 63 anni. Il capo di stato maggiore era a bordo di un elicottero Mi-17V5 di fabbricazione russa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)precipita e sial. Le televisioni hanno mostrato l’in fiamme mentre i residenti cercavano di domare l’incendio avvenuto nei pressi di Coonor nel distretto di Nilgiri, nello stato indiano del Tamil Nadu. Tre persone che si trovavano a bordo del velivolo, unMi-17V5 dell’Aeronautica militare indiana, sono state tratte in salvo, mentre per le altre undici non c’è stato niente da fare. L’aviazione ha dichiarato in un tweet che è stata disposta un’inchiesta sull’. Tra lel’uomo più in alto al comando della Difesa, il generale Bipin Rawat, 63 anni. Il capo di stato maggiore era a bordo di unMi-17V5 di fabbricazione russa ...

