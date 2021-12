Volley, Mondiale per Club maschile 2021 con Civitanova e Trento: formula e regolamento (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il regolamento del FIVB Mondiale per Club maschile 2021 di Volley. Sei squadre sono pronte a contendersi il prestigioso titolo nel torneo di , in Brasile, in programma dal 7 al 12 dicembre. L’Italia scenderà in campo con due squadre: Civitanova, campionessa uscente e ripescata dopo il forfeit dello Zaksa, e Trento, finalista dell’ultima Champions. La Lube è inserita nel girone A, mentre l’Itas nella Pool B. Ma chi passerà il girone? Le prime due di ciascun raggruppamento accedono alle semifinali incrociate (1A-2B, 1B-2A). Le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo, mentre le due perdenti si giocheranno il terzo posto. Scopriamo dunque i criteri che definiscono la classifica dei gironi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV CRITERI CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildel FIVBperdi. Sei squadre sono pronte a contendersi il prestigioso titolo nel torneo di , in Brasile, in programma dal 7 al 12 dicembre. L’Italia scenderà in campo con due squadre:, campionessa uscente e ripescata dopo il forfeit dello Zaksa, e, finalista dell’ultima Champions. La Lube è inserita nel girone A, mentre l’Itas nella Pool B. Ma chi passerà il girone? Le prime due di ciascun raggruppamento accedono alle semifinali incrociate (1A-2B, 1B-2A). Le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo, mentre le due perdenti si giocheranno il terzo posto. Scopriamo dunque i criteri che definiscono la classifica dei gironi. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV CRITERI CLASSIFICA ...

