Tutta Colpa di Freud: anticipazioni terza puntata di mercoledì 15 dicembre 2021 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutta Colpa di Freud - Claudio Bisio e Caterina Shulha A dirigere le quattro prime serate della serie di Canale 5 (e prima ancora Prime Video) Tutta Colpa di Freud è Rolando Ravello, che in tv è stato Il Pirata Marco Pantani e l’ispettore Sergio Vitale de La Nuova Squadra. Come regista ha già firmato la trasposizione televisiva di Immaturi, un’altra pellicola di Paolo Genovese che, anche in questo caso, resta nel reparto creativo del progetto, realizzato da RTI e Lotus Production. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate episodio per episodio. 1×03: Continuano le avventure dei Taramelli: Francesco è alle prese con il transfert verso Anna, la sua bella psicanalista; Emma sempre più innamorata di Claudio riesce a baciarlo mentre Marta, supportata da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 8 dicembre 2021)di- Claudio Bisio e Caterina Shulha A dirigere le quattro prime serate della serie di Canale 5 (e prima ancora Prime Video)diè Rolando Ravello, che in tv è stato Il Pirata Marco Pantani e l’ispettore Sergio Vitale de La Nuova Squadra. Come regista ha già firmato la trasposizione televisiva di Immaturi, un’altra pellicola di Paolo Genovese che, anche in questo caso, resta nel reparto creativo del progetto, realizzato da RTI e Lotus Production. A seguire ledi tutte le puntate, aggiornate episodio per episodio. 1×03: Continuano le avventure dei Taramelli: Francesco è alle prese con il transfert verso Anna, la sua bella psicanalista; Emma sempre più innamorata di Claudio riesce a baciarlo mentre Marta, supportata da ...

Advertising

AnnalisaChirico : La scarsa attenzione della stampa liberal Usa sull’assassinio di Davide Giri per mano di un afroamericano la dice l… - GliuPorcu : @gcatozzella d'altronde dobbiamo farcene una ragione: l'Italia è un paese il cui sviluppo è andato a farsi benedire… - LaDonna_Cannone : @FimpP @robersperanza @MinisteroSalute Ma io direi fidiamoci di noi stessi e di nessun altro e pensiamo: se a mio f… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 8 dicembre 2021: vince Remi, male Tutta colpa di Freud, bene Chi l'ha visto, Mare Fuori e G… - internallybusy : @hoe_stregheta comunque pensavo che se questi figlioli non sanno reagire adeguatamente ad un 'no' la colpa è tutta… -