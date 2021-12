Slittino | Dominik Fischnaller | “Emozionato per la vittoria a Sochi | pista olimpica complicata”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un primo e un terzo posto: è questo il bilancio pernella tappa della Coppa del Mondo didi scena a(Russia). Sul catino, teatro delle Olimpiadi Internali del 2014, l’azzurro ha potuto fregiarsi di questi risultati che lo rilanciano in vista di quel che sarà, soprattutto pensando alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Ospite di Speedonice2U su Sport2U (in collaborazione con OA Sport) condotto da Claudio Cavosi,ha fatto il punto della situazione relativamente a quanto affrontato finora. L’analisi è partita da quanto accaduto nel primo appuntamento in Cina, dove tutti hanno potuto testare e gareggiare sullache saràa febbraio. Sul budello a Cinque Cerchi di Yanqing, Johannes Ludwig ha fatto la differenza ...