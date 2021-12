Segrate, il Sindaco non si presenta alla cerimonia per la consegna della Targa all’esule istriano Piero Tarticchio organizzata dal Comitato 10 Febbraio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo lo smacco di Giuseppe Sala, lo sgarbo di Paolo Micheli: «Ci sono rimasto male, mi sarebbe piaciuto avere il mio Sindaco accanto, non ne faccio una questione personale, è una mancanza di rispetto per ciò che rappresento e per la mia gente» Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo lo smacco di Giuseppe Sala, lo sgarbo di Paolo Micheli: «Ci sono rimasto male, mi sarebbe piaciuto avere il mioaccanto, non ne faccio una questione personale, è una mancanza di rispetto per ciò che rappresento e per la mia gente»

