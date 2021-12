Pisa: aggredisce la ex e il suo nuovo compagno con schiaffi e pugni ma la donna non lo denuncia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pisa, 8 dic. (Adnkronos) - aggredisce la sua ex compagna e il nuovo fidanzato della donna con pugni e schiaffi ma la donna decide di non denunciarlo. Alla fine l'uomo è stato allontanato dalla Polizia. E' accaduto la scorda notte a Pisa, dove le volanti sono intervenute al ponte della Fortezza a seguito della richiesta da parte di una 30enne italiana che, mentre era in compagnia del suo attuale fidanzato, un tunisino 25enne, è stata avvicinata dall'ex convivente, anch'egli di origine tunisina, che li ha aggrediti colpendo l'uomo con un pugno, spintonandolo, offendendo la donna e tirandole uno schiaffo. Mentre una pattuglia è rimasta sul posto, informando la richiedente e il fidanzato delle loro facoltà di legge, dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021), 8 dic. (Adnkronos) -la sua ex compagna e ilfidanzato dellaconma ladecide di nonrlo. Alla fine l'uomo è stato allontanato dalla Polizia. E' accaduto la scorda notte a, dove le volanti sono intervenute al ponte della Fortezza a seguito della richiesta da parte di una 30enne italiana che, mentre era in compagnia del suo attuale fidanzato, un tunisino 25enne, è stata avvicinata dall'ex convivente, anch'egli di origine tunisina, che li ha aggrediti colpendo l'uomo con un pugno, spintonandolo, offendendo lae tirandole uno schiaffo. Mentre una pattuglia è rimasta sul posto, informando la richiedente e il fidanzato delle loro facoltà di legge, dunque ...

Advertising

TV7Benevento : Pisa: aggredisce la ex e il suo nuovo compagno con schiaffi e pugni ma la donna non lo denuncia... - reteversilia : La madre non accetta la sua omosessualità, lui l'aggredisce e finisce in carcere - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: «Voglio farmaci oppioidi», poi aggredisce il dottore - iltirreno : I violenti litigi anche davanti al fratellino minorenne, le denunce della mamma - reteversilia : «Voglio farmaci oppioidi», poi aggredisce il dottore -