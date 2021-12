Perché i miei figli adolescenti sono rapiti da "La più grande" di Davide Morosinotto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il libro che ha appena vinto il premio Strega per ragazzi alla Fiera Più Libri più Liberi - “La più grande” di Davide Morosinotto (Rizzoli) – a casa mia ha una qualità: ha suscitato l’interesse di una madre tendenza Wilbur Smith, di un 12enne appassionato di Oriente e Youtube, ma soprattutto di un 14enne ex lettore compulsivo ormai rapito da fantacalcio, meme e uscite con gli amici. Mi sono chiesta Perché – dato che hanno rifiutato con sdegno di genere la proposta della Buonanotte con le Bambine Ribelli – entrambi sono intrigati da questa storia di emancipazione (e potere) femminile tra i pirati del Mar della Cina al punto da farne oggetto di sedute serali di lettura collettiva. E’ la saga - ambientata nel Celeste Impero di fine ‘700 e tratta da una vicenda vera - di Shi Yu, piccola ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il libro che ha appena vinto il premio Strega per ragazzi alla Fiera Più Libri più Liberi - “La più” di(Rizzoli) – a casa mia ha una qualità: ha suscitato l’interesse di una madre tendenza Wilbur Smith, di un 12enne appassionato di Oriente e Youtube, ma soprattutto di un 14enne ex lettore compulsivo ormai rapito da fantacalcio, meme e uscite con gli amici. Michiesta– dato che hanno rifiutato con sdegno di genere la proposta della Buonanotte con le Bambine Ribelli – entrambiintrigati da questa storia di emancipazione (e potere) femminile tra i pirati del Mar della Cina al punto da farne oggetto di sedute serali di lettura collettiva. E’ la saga - ambientata nel Celeste Impero di fine ‘700 e tratta da una vicenda vera - di Shi Yu, piccola ...

