Napoli: Osimhen al lavoro, spunta una possibile data per il ritorno in campo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’attaccante nigeriano inizia l’iter di recupero dopo l’operazione Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Victor Osimhen. L’attaccante dopo l’operazione allo zigomo ha dovuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’attaccante nigeriano inizia l’iter di recupero dopo l’operazione Il Mattino nella sua edizione odierna parla di Victor. L’attaccante dopo l’operazione allo zigomo ha dovuto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

forumJuventus : Repubblica: 'Plusvalenze: coinvolti almeno 6 club. Non solo la Juve, nel mirino il Napoli per Osimhen e gli strani… - Ic3Girl_ : RT @MFerrajolo: Ferrero arrestato per bancarotta. Lotito con due squadre in serie A. L’Inter che vince uno scudetto senza pagare i stipendi… - steidro : RT @MFerrajolo: Ferrero arrestato per bancarotta. Lotito con due squadre in serie A. L’Inter che vince uno scudetto senza pagare i stipendi… - adam_ounas10 : RT @pasquale_caos: “Dal caso Chaves a quello Osimhen, fino ai 100 milioni spesi per Manolas, Lozano e Petagna. Cosa si nasconde dietro i me… - Futball_Drei : Your favourite player from: Inter - Barella Milan - Ibra Juve - Chiesa Napoli - Osimhen Roma - Zaniolo Lazio - SMS… -