Milan-Liverpool | Klopp | “Mi piace il progetto dei rossoneri” | VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - capuanogio : Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fat… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Liverpool, Klopp: 'Bellissima partita. Ora il Milan potrà pensare solo alla Serie A' - HCE__ : RT @mirkocalemme: Il #Liverpool che passeggia a San Siro con le riserve ci ha ricordato ancora quanto siamo indietro. Stadi, settori giovan… - ciruolo_michele : @mirkocalemme @serieAnews_com Problemi evidenti, certo, però diamo anche delle colpe alla singola prestazione del M… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Liverpool

Read More Sport Champions,1 - 2: addio Europa per i rossoneri 7 Dicembre 2021 Ilviene sconfitto in casa per 2 - 1 dalnella sesta e ultima giornata del Gruppo B di ...Read More Sport Champions,1 - 2: addio Europa per i rossoneri 7 Dicembre 2021 Ilviene sconfitto in casa per 2 - 1 dalnella sesta e ultima giornata del Gruppo B di ...La prima parte di quest'ultimo capitolo della fase a gironi di Champions League emette i primi verdetti. Eliminato il Milan, sconfitto dal Liverpool per 1-2, l'Inter passa da seconda del girone mentre ...Siamo rimasti aggrappati alla gara, a differenza di altre volte magari dove la partita ci sfuggiva di mano, ed abbiamo pareggiato meritatamente. Il tecnico del Milan Primavera Federico Giunti ha rilas ...