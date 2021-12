Mbappé | la serata perfetta | l’incredibile record del francese

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), contro il Brugge, ha realizzato una doppietta. Due gol che permettono aldi stabilire unincredibile.(Getty Images) Nelladi ieri si è giocata la prima parte dell’ultimo turno di Champions League. Gioie e dolori per le italiane; l’Inter, già sicura della qualificazione, si giocava il primo posto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid mentre il Milan aveva bisogno dell’impresa per volare agli ottavi di finale. Se la sconfitta dei nerazzurri è stata “ininfluente” (l’unica nota negativa l’espulsione di Barella), la vittoria del Liverpool a San Siro ha certificato l’ultimo posto e l’uscita dalla Champions dei ragazzi di Pioli. Oggi è il turno di Juventus e Atalanta; i bianconeri per dare continuità di risultati, Zapata e compagni con l’obbligo di ...