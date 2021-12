Manuel Bortuzzo fa un massaggio altruistico a Lulù Selassié

Leggi su biccy

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)questa mattina ha fatto unspalmandole con molta foga e grande interesse della crema rassodante sul panettone. Siamo a Natale, ci sta. A niente è quindi servito l’augurio di Clarissache, ospite al GF Vip Party, aveva sperato che sua sorella “non cascasse più nella trappola“. Il rapporto fra il nuotatore e la principessa è sempre stato altalenante, ma nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip lui aveva messo le cose in chiaro nominandola addirittura per due volte. Una delle quali in faccia alla stessa, causando un suo crollo emotivo. “No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi. Io ...