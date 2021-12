Mamma pulisce il pavimento | il figlio di un anno annega nel secchio d' acqua

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lasi allontana per aprire la porta di casa e ilaffoga neldic on cui stava lavando il. Il piccolo Joao Miguel sarebbe caduto a capofitto neldi...

La mamma si allontana per aprire la porta di casa e il figlio affoga nel secchio di acqua con cui stava lavando il pavimento. Il piccolo Joao Miguel sarebbe caduto a capofitto nel secchio di acqua che la mamma stava usando per lavare il pavimento dopo che la donna si era recata per pochi minuti a parlare con suo nipote al ...