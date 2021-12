Luca Argentero e Cristina Marino alla Prima della Scala anche loro indossano Armani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ sempre un grande evento la Prima della Scala ma ieri era immenso dopo le chiusure, ed è stato emozionante anche per Luca Argentero e Cristina Marino. La coppia ha partecipato all’evento milanese spiccando tra personalità e volti noti, godendosi la serata, l’arte e sfoggiando gli abiti scelti per l’occasione. Cristina Marino e Luca Argentero hanno scelto Giorgio Armani, come molti altri dei presenti. Ovviamente la Prima è sempre all’insegna dell’eleganza, del nero, del velluto, degli smoking, c’è chi osa ma la coppia è rimasta fedele al classico, alla tradizione. Tutti in nero in platea? Quasi tutti e la Marino e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ sempre un grande evento lama ieri era immenso dopo le chiusure, ed è stato emozionanteper. La coppia ha partecipato all’evento milanese spiccando tra personalità e volti noti, godendosi la serata, l’arte e sfoggiando gli abiti scelti per l’occasione.hanno scelto Giorgio, come molti altri dei presenti. Ovviamente laè sempre all’insegna dell’eleganza, del nero, del velluto, degli smoking, c’è chi osa ma la coppia è rimasta fedele al classico,tradizione. Tutti in nero in platea? Quasi tutti e lae ...

Advertising

Arancha55833838 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #Sandokan con #CanYaman e #LucaArgentero news: 'un'isola privata' per le riprese - - AnnaMar27545258 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #Sandokan con #CanYaman e #LucaArgentero news: 'un'isola privata' per le riprese - - MariaLuisaCiri1 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #Sandokan con #CanYaman e #LucaArgentero news: 'un'isola privata' per le riprese - - Giusy05033470 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #Sandokan con #CanYaman e #LucaArgentero news: 'un'isola privata' per le riprese - - PlacidoDomingo : RT @Sv_Bayk1: At the traditional Milanese appointment of Sant' Ambrogio also @PlacidoDomingo pleased with this cautious return to normality… -