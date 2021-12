LIVE – Crailsheim-Reggio Emilia 0-2 | Europe Cup 2021 2022 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Latestuale di HAKRO Merlins-UNAHOTELS, sfida valida per la prima giornata del gruppo J diCupdi basket. Terminata la prima fase con il secondo posto nel gruppo D, gli uomini di coach Caja fanno il loro esordio nella seconda fase sul campo dei tedeschi, che avevano vinto il gruppo G. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 8 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA INAGGIORNA LA0-2 1?– Primi due punti di Thompson, 0-2. 18:50 – Buonasera e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Crailsheim

OA Sport

streaming su SkyGo, NOW e su Mediaset Infinity. 19.00 Volley femminile, Champions League: ... 19.00 Basket femminile, Europe Cup:Merlins - Reggiana - Diretta streaming sul canale ...streaming su SkyGo, NOW e su Mediaset Infinity. 19.00 Volley femminile, Champions League: ... 19.00 Basket femminile, Europe Cup:Merlins - Reggiana - Diretta streaming sul canale ...LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Crailsheim-Reggio Emilia, prima giornata della seconda fase di Europe Cup 2021/2022 di basket ...L'Unahotels Reggio Emilia è in Germania, dove alle ore 19:00 scende in campo in casa del Crailsheim Merlins nella prima partita del 2^Round di FIBA Europe Cup. Attilio Caja non ha ...